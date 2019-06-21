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РИА Новости

В Волгоградской области подросток повредил скульптуру "Мать и дитя"

Вчера, 16:03
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ВОЛГОГРАД, 21 июн – РИА Новости. Подросток повредил скульптуру "Мать и дитя", пнув ее несколько раз ногой, в сельском парке Урюпинского района Волгоградской области, сообщает в пятницу пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в полицию обратился глава Ольшанского сельского поселения и сообщил, что кто-то повредил в местном парке "Победа" скульптуру "Мать и дитя". Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что это сделал 15-летний подросток.
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"Желая продемонстрировать перед товарищами свои физические способности, он несколько раз с размаху ударил ногой по монументу, в результате чего повредил артобъект. После содеянного подросток с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении ведомства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Вандализм".
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