Слуцкий прокомментировал отставку спикера парламента Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе стала следствием антироссийской провокации, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку, сообщили в правящей партии "Грузинская мечта". Ранее депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано.

"Отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил. Авторы этого сценария находятся за пределами Грузии. Цель всего этого - еще больше развести Тбилиси с Москвой", - сказал Слуцкий журналистам.

По мнению парламентария, это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений.

"Предшествующая массовым беспорядкам ситуация с нападением на российскую делегацию и президента Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова во время проведения 26-й сессии ГА МАП – также возмутительна. Но никто не учитывает, что в этот момент спикер Кобахидзе находился в Баку, он не мог повлиять на ход событий. Не исключено, что если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов", - считает депутат.

Глава комитета ГД подчеркнул, что момент был рассчитан верно, а все последующие события были инсценированы извне.