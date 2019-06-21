Эксперт прокомментировал отставку спикера парламента Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. После отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе попытки организовать массовые протесты продолжатся, но не приведут оппозицию к успеху, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, эксперт РСМД Николай Силаев.

Ранее депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Кобахидзе ушел в отставку, сообщили позже в правящей партии "Грузинская мечта".

"Грузинская мечта" и ее правительство не очень популярны, но это не значит, что популярна оппозиция. Если у избирателей возникает вопрос, правительство или оппозиция, то избиратели предпочитают меньшее зло, которым они считают правительство", - считает Силаев.

По его словам, то, что в парламенте Грузии не туда сел глава Межпарламентской ассамблеи православия - повод, который заметил грузинский политический класс. "Но не думаю, что он вызывает такой же отклик у широких слоев населения и массовые протесты способны привести к отставке правительства. Не думаю, что этот повод зажжет массы... Попытки организовать массовые протесты продолжатся, но не думаю, что эти попытки будут успешными", - отметил эксперт.