Эксперт прокомментировал отставку спикера парламента Грузии

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. После отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе попытки организовать массовые протесты продолжатся, но не приведут оппозицию к успеху, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО, эксперт РСМД Николай Силаев.
Ранее депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа. Это вызвало недовольство присутствующих оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. Кобахидзе ушел в отставку, сообщили позже в правящей партии "Грузинская мечта".
"Грузинская мечта" и ее правительство не очень популярны, но это не значит, что популярна оппозиция. Если у избирателей возникает вопрос, правительство или оппозиция, то избиратели предпочитают меньшее зло, которым они считают правительство", - считает Силаев.
По его словам, то, что в парламенте Грузии не туда сел глава Межпарламентской ассамблеи православия - повод, который заметил грузинский политический класс. "Но не думаю, что он вызывает такой же отклик у широких слоев населения и массовые протесты способны привести к отставке правительства. Не думаю, что этот повод зажжет массы... Попытки организовать массовые протесты продолжатся, но не думаю, что эти попытки будут успешными", - отметил эксперт.
Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. Митинг был разогнан спецназом, применив слезоточивый газ, резиновые пули и воду. По последним данным Минздрава, число пострадавших достигло 240 человек. Оппозиционеры требовали в первую очередь отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, который, по их утверждению, разрешил российским делегатам въезд в страну.
Вчера, 08:35"Стиль Саакашвили". Кто стоит за антироссийскими акциями в ТбилисиПрезидент Грузии фактически обвинила Россию в организации протестов в стране. Политолог Артур Атаев считает, что происходящее в Тбилиси является спланированной акцией, но спланировала ее вовсе не Россия. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.