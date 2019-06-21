В Омске наградили активных участников "Бессмертного полка"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. В областной научной библиотеке имени А.С. Пушкина города Омска 20 июня состоялось торжественное подведение итогов "Бессмертного полка" и награждение активных участников организации шествия, сообщила руководитель регионального штаба ООД "Бессмертный полк России" Галина Кудря.

В Омске уже в седьмой раз прошла акция "Бессмертный полк", которая стала движением по сохранению семейной и национальной памяти. В 2019 году в ней приняло участие более 168 тысяч человек. Шествия "Бессмертного полка" прошли во всех 32 районах области и всех поселках.

В библиотеке имени А.С. Пушкина четвертый год работает общественная приемная, которая оказывает помощь в установлении солдатской судьбы героя семьи. В 2016 году в общественную приемную обратились 424 человека, в 2017-м – около 500, в 2018-м – 300, в 2019-м – около 200. Как отметили организаторы в ходе подведения итогов работы, активное участие в работе общественной приемной приняли организации "Поиск", "Волонтеры Победы", "Союз добровольцев России", "Молодая гвардия", "Областной студенческий отряд".

Благодарственные письма получили руководители воспитанников 29 школ и 14 образовательных организаций системы СПО за участие в проекте "Эстафета Памяти". Также за участие в других проектах Поискового движения России были награждены представители органов власти и учреждений Омской области.