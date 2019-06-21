В Одинцове прошла акция "День донора"

В центральной больнице Одинцова сотни жителей собрались, чтобы сдать кровь в рамках акции "День донора". Об этом сообщил телеканал "360"

Одна из участниц акции – Наталья Порешнова. Сначала донорство ее отталкивало — пугали вид крови и инструменты, которые используют при ее заборе. Но случай с родственником изменил отношение девушки.

"Моему дяде делали операцию на сердце, и нужна была кровь. <…> После этого я решила, что буду сдавать кровь, потому что она тоже кому-то может понадобиться", — рассказала донор Наталья Порешнова.

Она провела с катетером в руке около 10 минут. За это время она пожертвовала почти пол-литра крови – именно такое количество можно сдать без вреда организму.

Кроме этого у Натальи оказалась I положительная группа крови — одна из самых популярных и универсальных. Ее можно перелить реципиентам с любой группой, однако это не избавляет от дефицита местную больницу.

Подбираются категории больных одной группы крови. Мы обеспечиваем весь Одинцовский округ – четыре больницы, поэтому, когда с проблемами попадают несколько человек одной группы крови, то возникает дефицит", — отметил заведующий отделением переливания крови Виктор Колесников.