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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Одинцове прошла акция "День донора"

Вчера, 15:44
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСдача крови в мобильной станции переливания крови
Сдача крови в мобильной станции переливания крови
© РИА Новости / Владимир Трефилов
В центральной больнице Одинцова сотни жителей собрались, чтобы сдать кровь в рамках акции "День донора". Об этом сообщил телеканал "360".
Одна из участниц акции – Наталья Порешнова. Сначала донорство ее отталкивало — пугали вид крови и инструменты, которые используют при ее заборе. Но случай с родственником изменил отношение девушки.
"Моему дяде делали операцию на сердце, и нужна была кровь. <…> После этого я решила, что буду сдавать кровь, потому что она тоже кому-то может понадобиться", — рассказала донор Наталья Порешнова.
Она провела с катетером в руке около 10 минут. За это время она пожертвовала почти пол-литра крови – именно такое количество можно сдать без вреда организму.
Кроме этого у Натальи оказалась I положительная группа крови — одна из самых популярных и универсальных. Ее можно перелить реципиентам с любой группой, однако это не избавляет от дефицита местную больницу.

Подбираются категории больных одной группы крови. Мы обеспечиваем весь Одинцовский округ – четыре больницы, поэтому, когда с проблемами попадают несколько человек одной группы крови, то возникает дефицит", — отметил заведующий отделением переливания крови Виктор Колесников.

В прошлом году станцию переливания крови при Одинцовской больнице посетили 1,8 тысячи человек. Часть сданной крови, как правило, по разным причинам утилизируется, однако доноры по-прежнему помогают спасти жизни большому количеству людей. Во многом это происходит благодаря акции "День донора", которая прошла в Одинцове уже во второй раз.
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