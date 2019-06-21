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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 400 выпускников Московской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУченики перед началом ЕГЭ по английскому языку
Ученики перед началом ЕГЭ по английскому языку
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
В Московской области 421 выпускник получил 100 баллов за единый государственный экзамен. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства Московской области — министра образования региона Ольгу Забралову.
В сообщении также говорится, что 25 человек являются обладателями наивысшего балла по двум предметам.
Есть вероятность, что количество сдавших ЕГЭ на 100 баллов может увеличиться.

Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по ЕГЭ. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей, а также о настоящем упорстве самих ребят. У нас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов, впереди еще апелляции. Окончательно картина по результатам прояснится в июле, ждем прибавления в рядах стобалльников", — заключила Забралова.

В Московской области каждый учитель, выпускники которого сдали единый государственный экзамен на высший балл, получает премию в размере 100 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Ольга ЗабраловаМосковская область
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