Более 400 выпускников Московской области сдали ЕГЭ на 100 баллов

Прекрасно, что наши выпускники становятся высокобалльниками по ЕГЭ. Это говорит о высоком уровне подготовки и компетенции областных учителей, а также о настоящем упорстве самих ребят. У нас продолжаются резервные дни сдачи экзаменов, впереди еще апелляции. Окончательно картина по результатам прояснится в июле, ждем прибавления в рядах стобалльников", — заключила Забралова.