ПСБ примет участие в круглом столе по диверсификации ОПК на "Армии-2019"

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Крупнейшие российские компании ОПК, представители ведомств и ведущих отечественных научных институтов обсудят проблемы диверсификации военной промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", говорится в сообщении Промсвязьбанка (ПСБ), который является официальным банком форума.

В рамках круглого стола "Диверсификация и трансфер технологий в ОПК: в поисках решений и ресурсов", одним из организаторов которого выступает ПСБ, вопросы диверсификации и конверсии в ОПК обсудят представители Минобороны, Минэкономразвития, Минобразования, "Роскосмоса", "Ростеха", Объединенной ракетно-космической корпорации, "Алмаз-Антея", ОСК, ОАК, ПСБ, Фонда НИР, Межведомственного аналитического центра, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ, НИЯУ МИФИ и других организаций.

На встрече будут затронуты вопросы программно-целевого планирования, нормативно-правового обеспечения, предпочтительных моделей трансфера технологий, финансовых и технологических источников, необходимых для достижения установленных показателей, а также тема создания единой экспертно-аналитической площадки по всем вопросам диверсификации.