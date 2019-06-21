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РИА Новости

ПСБ примет участие в круглом столе по диверсификации ОПК на "Армии-2019"

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОтделение "Промсвязьбанка" в Москве
Отделение Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Крупнейшие российские компании ОПК, представители ведомств и ведущих отечественных научных институтов обсудят проблемы диверсификации военной промышленности в рамках международного военно-технического форума "Армия-2019", говорится в сообщении Промсвязьбанка (ПСБ), который является официальным банком форума.
В рамках круглого стола "Диверсификация и трансфер технологий в ОПК: в поисках решений и ресурсов", одним из организаторов которого выступает ПСБ, вопросы диверсификации и конверсии в ОПК обсудят представители Минобороны, Минэкономразвития, Минобразования, "Роскосмоса", "Ростеха", Объединенной ракетно-космической корпорации, "Алмаз-Антея", ОСК, ОАК, ПСБ, Фонда НИР, Межведомственного аналитического центра, МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, НИУ МФТИ, НИЯУ МИФИ и других организаций.
На встрече будут затронуты вопросы программно-целевого планирования, нормативно-правового обеспечения, предпочтительных моделей трансфера технологий, финансовых и технологических источников, необходимых для достижения установленных показателей, а также тема создания единой экспертно-аналитической площадки по всем вопросам диверсификации.
Согласно поручению президента РФ, к 2030 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК должна достигнуть 50%. По оценке ПСБ, для достижения такого показателя отрасль нуждается в инвестициях объемом порядка 2 триллионов рублей до 2030 года или около 200 миллиардов рублей в год.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве. Архивное фото
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