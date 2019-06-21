В Москве спасатели вытащили кота из огня во время пожара

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Пожарные вытащили из огня кота в ходе пожара в квартире на востоке Москвы, жизни животного ничего не угрожает.

"Двадцатого июня произошел пожар в по адресу 2-ая Парковая, 16. Спасатели вскрыли дверь с помощью гидравлического инструмента и не обнаружили в квартире людей. Пожарные приступили к тушению возгорания, а спасатели увидели домашнее животное, котика, который, надышавшись дыма, был без сознания", - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ в пятницу.

Спасатели надели на животное кислородную маску и начали проводить сердечно-легочную реанимацию - непрямой массаж сердца.