Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T15:26Z
https://ria.ru/20190621/1555792183.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155203/85/1552038599_0:119:2048:1271_1036x0_80_0_0_9f86c9d7d54bc2e95a88a76aa35301f6.jpg
РИА Новости

Медведчук считает, что за украинской "партией мэров" стоит Коломойский

Вчера, 15:26
421
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что за партией "Доверяй делам", в которую входят мэры украинских городов, стоит олигарх Игорь Коломойский.
Ранее мэры городов Украины объединились в партию "Доверяй делам" для участия в парламентских выборах. Позднее оппозиционные партии "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились с "Оппозиционным блоком" для участия в парламентских выборах.

"За "партией мэров" стоит человек, имя которого Игорь Коломойский. Его взгляды и интересы далеки от потребностей юго-востока, установления мира, радикального изменения экономического курса страны. Все это технологический проект перед парламентскими выборами", - заявил Медведчук в пятницу на своей странице в Twitter.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Вчера, 11:46
Суд в Киеве позволил Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.
Ранее бизнесмен занимал должность губернатора Днепропетровской области, но был уволен в связи с конфликтом с украинскими властями, вызванным сменой руководства компании "Укртранснафта". Позже Коломойский заявил о достигнутых договоренностях с президентом и премьером Украины по поводу конфликтной ситуации вокруг компании. В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
20 июня, 16:50
Зеленский: Коломойский будет инвестировать в Донбасс, но "не знает об этом"
020001
Обсудить 0
Виктор МедведчукИгорь КоломойскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Эксперт прокомментировал отставку спикера парламента Грузии
РИА
Новости
Первый оштрафованный в России за оскорбление государства пожаловался в ЕСПЧ
Президент Украины Владимир Зеленский
Полпред Зеленского заявил, что закон об импичменте противоречит Конституции
Китай прокомментировал сообщения об атаках США на энергосистемы в России
Лента
новостей
Депутат парламента Грузии Закария Куцнашвили
Организатор ассамблеи православия Куцнашвили подал в отставку
Сотрудники полиции и журналисты во время акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Грузинская патриархия обвинила власти в проходящих в Тбилиси протестах
Иран посылал предупредительные сигналы сбитому американскому беспилотнику
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве. 17 июня 2018
Депутат Рады пожаловался на иностранное финансирование геев на Украине
Вадим Новинский
Украинский депутат призвал Зеленского инициировать прямой контакт с Путиным
Оппозиция попросила КС Украины признать неконституционным закон о госязыке
Сотрудники полиции на акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Депутат рассказал о "профессиональных протестующих" на акции в Тбилиси
Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук
Медведчук: Порошенко нашел союзников, готовых помочь ему, а не украинцам
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 20 июня 2019
Эксперт рассказал, в каком случае Грузию ждет судьба Украины
Американский самолет P-8 Poseidon
Иран не стал сбивать летевший рядом с беспилотником американский самолет
Россия отсрочила запрет на ввоз части товаров с Украины
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
01:03В Мексике в результате вооруженных нападений погибли четыре человека
Лента новостейМолния