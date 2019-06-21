Медведчук считает, что за украинской "партией мэров" стоит Коломойский

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что за партией "Доверяй делам", в которую входят мэры украинских городов, стоит олигарх Игорь Коломойский.

Ранее мэры городов Украины объединились в партию "Доверяй делам" для участия в парламентских выборах. Позднее оппозиционные партии "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились с "Оппозиционным блоком" для участия в парламентских выборах.

"За "партией мэров" стоит человек, имя которого Игорь Коломойский. Его взгляды и интересы далеки от потребностей юго-востока, установления мира, радикального изменения экономического курса страны. Все это технологический проект перед парламентскими выборами", - заявил Медведчук в пятницу на своей странице в Twitter.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Коломойский является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", также имеет авиаактивы, активы в металлургии, нефтехимии и медиа.