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РИА Новости

ФАС не видит причин для роста розничных цен на рис

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Владимир СергеевЗаместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов во время интервью для сайта RIA.ru на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не увидела в ситуации на рынке риса системных факторов, стимулирующих рост розничных цен, сказал РИА Новости заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.
"Ситуация на рынке риса свидетельствует об отсутствии системных факторов, стимулирующих рост розничных цен на данный товар. Запасы риса находятся на уровне прошлого года. Производство риса поддерживается государством в рамках программ развития АПК. Рынок открыт, всегда имеется возможность пополнить запасы за счет импорта", - отметил Цыганов.
Некоммерческое партнёрство "Южный рисовый союз" (НП ЮРС) в начале недели сообщило о возможном риске истощения к началу августа запасов отечественного риса, имея в виду в основном традиционный для Краснодарского края круглозёрный рис, как наиболее популярный у российского потребителя. По данным рисосеющих хозяйств и перерабатывающих предприятий Краснодарского края на июнь, объем совокупных остатков риса-сырца (а также риса-крупы в пересчёте на сырец) составил 82,7 тысячи тонн, став самым низким показателем за последние четыре года, указывала ассоциация.
В пресс-службе ФАС сообщили РИА Новости, что каких-либо обращений от переработчиков риса-сырца или потребителей риса-крупы, связанных с недостатком сырья либо ростом цен на рис, в ведомство не поступало. "Вместе с тем, по имеющейся у ФАС России информации, основанной на данных Росстата и ФТС России, объем валового сбора риса в период с 2013 по 2018 год был относительно стабилен и находился в диапазоне от 935 тысяч тонн до 1,11 миллиона тонн. Несмотря на снижение в 2018 году посевных площадей на 2,5% по сравнению с 2017 годом, объем валового сбора риса за указанный период увеличился на 5,1%, что стало возможным за счет рекордной урожайности в 2018 году", - сказали в пресс-службе.
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Кроме того, в пресс-службе отметили, что объем запасов риса в заготовительных и перерабатывающих организациях на 1 мая составил 98,7% к аналогичному периоду 2018 года, то есть сохранился на том же уровне. В первом квартале наблюдалось существенное увеличение экспорта риса - более чем в 2,5 раза по отношению к аналогичному периоду 2018 года, а объем импорта в указанный период сократился на 11%. По данным Росстата на 17 июня, с начала года потребительские цены на шлифованный рис выросли на 4,4%, а с конца мая - на 0,7%.
НП ЮРС создано в 2010 году на Кубани. Членами НП являются более 40 организаций, в том числе крупнейшие российские агрохолдинги.
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ФАСАндрей ЦыгановРоссияЭкономика
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