В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками

Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка. В Петровском районе в результате обстрела повреждения получила детская больница и медицинское оборудование стоимостью более миллиона рублей.