В ДНР призвали мир осудить обстрелы района Донецка силовиками

ДОНЕЦК, 21 июн - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова призвала мировое сообщество осудить обстрел Петровского района города Донецка украинскими силовиками.
Ранее управление Народной милиции ДНР и представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявляли, что украинские силовики в среду выпустили более 160 мин и снарядов по окраинам Донецка. В Петровском районе в результате обстрела повреждения получила детская больница и медицинское оборудование стоимостью более миллиона рублей.
"По факту обстрела Петровского района города Донецка, по которому имеются задокументированные свидетельства, мною были проинформированы международные правозащитные организации. Настойчиво призываю мировое сообщество осудить действия украинской власти и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов и недопущения критического ухудшения ситуации в сфере прав и свобод гражданского населения Донбасса", - сказала журналистам Морозова.