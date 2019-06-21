МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-2 на Кубани

В пятницу вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. Пилот погиб. СК и прокуратура начали проверку. Руководитель предприятия-заказчика сельхозработ со ссылкой на своих сотрудников, ставших очевидцами авиапроисшествия, рассказал РИА Новости, что машина зацепилась хвостовой балкой за землю при приземлении на дозаправку.