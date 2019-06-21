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РИА Новости

МАК создал комиссию по расследованию жесткой посадки Ми-2 на Кубани

Вчера, 15:11
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки вертолета Ми-2 в Краснодарском крае, сообщается на сайте МАК.
В пятницу вертолет Ми-2 под управлением одного пилота, обрабатывая поля, совершил жесткую посадку в станице Чамлыкская Лабинского района Краснодарского края. Пилот погиб. СК и прокуратура начали проверку. Руководитель предприятия-заказчика сельхозработ со ссылкой на своих сотрудников, ставших очевидцами авиапроисшествия, рассказал РИА Новости, что машина зацепилась хвостовой балкой за землю при приземлении на дозаправку.
"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.
Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
Вчера, 09:53
СК начал доследственную проверку после жесткой посадки Ми-2 на Кубани
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Ми-2Межгосударственный авиационный комитетКраснодарский крайПроисшествия
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Вертолет Ми-2 разбился в Краснодарском крае. 21 июня 2019
СК начал доследственную проверку после жесткой посадки Ми-2 на Кубани
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