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РИА Новости

В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов

Вчера, 15:05
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком может являться гражданин Российской Федерации, обладающий высшим профессиональным образованием и дополнительным образованием в сфере культуры и (или) туризма", - говорится в проекте закона.
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Как отмечает автор законодательной инициативы, требование о наличии российского гражданства является необходимым условием, "поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства".
В пояснительной записке также подчеркивается, что требования наличия гражданства своей страны для экскурсоводов и гидов-переводчиков и специального образования для осуществления деятельности является необходимым условием в Китае с 1999 года, а также в Таиланде и некоторых других странах.
"Законодательное закрепление данных требований позволит исключить ситуации непрофессиональности и некомпетентности предоставления туристического продукта экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками, искажения российской истории иностранными специалистами и позволит дополнительно обеспечить граждан Российской Федерации гарантиями и преимуществами при трудоустройстве в туристической сфере на территории Российской Федерации", - добавляется в документе.
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