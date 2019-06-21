В Госдуму внесли проект об обязательном российском гражданстве у гидов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Морозов (ЛДПР) внес законопроект, которым предполагается закрепить обязательное наличие российского гражданства и высшего профессионального образования у работающих в РФ гидов-переводчиков и экскурсоводов, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Экскурсоводом (гидом) и гидом-переводчиком может являться гражданин Российской Федерации, обладающий высшим профессиональным образованием и дополнительным образованием в сфере культуры и (или) туризма", - говорится в проекте закона.

Как отмечает автор законодательной инициативы, требование о наличии российского гражданства является необходимым условием, "поскольку граждане Российской Федерации как по рождению, так и при приобретении гражданства, обладают необходимыми навыками реализации туристического продукта, например, владеют русским языком, обладают знаниями о культурно-исторических традициях и становлении российского государства".

В пояснительной записке также подчеркивается, что требования наличия гражданства своей страны для экскурсоводов и гидов-переводчиков и специального образования для осуществления деятельности является необходимым условием в Китае с 1999 года, а также в Таиланде и некоторых других странах.