Банк ВТБ признан лучшим брокером России

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Банк Банк ВТБ стал обладателем премии "Брокерская компания года" по итогам ежегодного конкурса "Элита финансового рынка", который с 2000 года проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка, сообщает пресс-служба банка.

Победителем в номинации конкурса "Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов" стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" назван "Лучшим фондом облигаций".

Торжественная церемония награждения лучших представителей инвестиционного сообщества состоялась в четверг в Москве. Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертного жюри, которое отметило значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%, доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже, отметили в пресс-службе.