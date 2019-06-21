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РИА Новости

Банк ВТБ признан лучшим брокером России

Вчера, 15:03
21
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Банк ВТБ стал обладателем премии "Брокерская компания года" по итогам ежегодного конкурса "Элита финансового рынка", который с 2000 года проводит Национальная ассоциация участников фондового рынка, сообщает пресс-служба банка.
Победителем в номинации конкурса "Лучшая управляющая компания для розничных инвесторов" стал ВТБ Капитал Управление Инвестициями, а ПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" назван "Лучшим фондом облигаций".
Торжественная церемония награждения лучших представителей инвестиционного сообщества состоялась в четверг в Москве. Результаты ВТБ получили высокую оценку экспертного жюри, которое отметило значительный рост бизнеса в минувшем году. Брокерский бизнес ВТБ в 2018 году увеличил число новых клиентов почти вдвое, а также провел существенное технологическое обновление продуктов и сервисов. Доходы от инвестиционных продуктов выросли на 26%, доля на рынке ПИФов увеличилась в 2,5 раза. Флагманский ОПИФ "ВТБ – Фонд Казначейский" на данный момент является самым крупным фондом, торгующимся на Московской бирже, отметили в пресс-службе.
"Минувший год был знаковым для нас – мы осуществили практическую интеграцию различных бизнес-направлений на платформе ВТБ. В результате был создан единый центр инвестиционной экспертизы, который позволяет клиентам решать большинство вопросов в режиме "одного окна". Суммарные активы в инвестициях клиентов бизнеса ВТБ Капитал Инвестиции выросли более чем на 70%. Отдельно отмечу значительные успехи брокерского направления банка, которое впервые было удостоено звания "Лучшей брокерской компании", - приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента, руководителя департамента брокерского обслуживания банка ВТБ, главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции Владимира Потапова.
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11 июня, 14:53
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ВТБНовости компаний - Экономика
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