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РИА Новости

В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике

Вчера, 14:58
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БАНГКОК, 21 июн – РИА Новости. Тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в Индонезии, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла утром в пятницу в районе Бинджай в провинции Северная Суматра. По словам очевидцев, в здании фабрики сначала произошел взрыв, сразу после которого начался интенсивный пожар, сообщает газета.
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Так как фабрика находилась в районе с узкими улицами, прибытие пожарных расчетов на место было затруднено, что сильно замедлило тушение пожара. Несмотря на усилия пожарных и местных добровольцев, здание фабрики выгорело полностью.
После того, как пожар был потушен, пожарные и полицейские обнаружили в выгоревшем здании 30 тел погибших работников предприятия, включая троих детей, которых матери, по-видимому, взяли с собой на работу, говорится в сообщении.
"Все жертвы пожара погибли в здании фабрики, из которого они не могли выбраться, они были заперты пожаром внутри помещений. Мы подозреваем, что из помещений не было безопасного выхода", - сообщил газете Нугрохо Три Нурхайото, шеф полиции района Бинджай.
Полиция ведет расследование причин возгорания, тела 30 погибших направлены на экспертизу в ближайшее отделение института судебной медицины, находящееся в полицейском госпитале в городе Медан, сообщает издание.
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