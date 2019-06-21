В Индонезии тридцать человек погибли при пожаре на фабрике

БАНГКОК, 21 июн – РИА Новости. Тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в Индонезии, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в Индонезии, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла утром в пятницу в районе Бинджай в провинции Северная Суматра. По словам очевидцев, в здании фабрики сначала произошел взрыв, сразу после которого начался интенсивный пожар, сообщает газета.

Так как фабрика находилась в районе с узкими улицами, прибытие пожарных расчетов на место было затруднено, что сильно замедлило тушение пожара. Несмотря на усилия пожарных и местных добровольцев, здание фабрики выгорело полностью.

После того, как пожар был потушен, пожарные и полицейские обнаружили в выгоревшем здании 30 тел погибших работников предприятия, включая троих детей, которых матери, по-видимому, взяли с собой на работу, говорится в сообщении.

"Все жертвы пожара погибли в здании фабрики, из которого они не могли выбраться, они были заперты пожаром внутри помещений. Мы подозреваем, что из помещений не было безопасного выхода", - сообщил газете Нугрохо Три Нурхайото, шеф полиции района Бинджай.