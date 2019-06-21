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РИА Новости

На Кубани жеребенок упал в заброшенный шестиметровый колодец

Вчера, 14:53
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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Спасатели в Лабинске достали из заброшенного шестиметрового колодца на окраине города упавшего туда жеребенка, внимание к инциденту привлекла скачущая вокруг сооружения кобыла, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
По данным службы, инцидент произошел в четверг.
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"Трехмесячный жеребенок, пасшийся на поле, упал в заброшенный шестиметровый колодец… на окраине Лабинска… Неладное заподозрили прохожие, увидев кобылу, скачущую вокруг сооружения. Люди заглянули вглубь колодца и обнаружили на дне животное", - говорится в сообщении.
Хозяин лошадей вызвал сотрудников Лабинского отряда "Кубань-СПАС". "Один из спасателей в дыхательном аппарате, используя веревочную лестницу и альпинистское снаряжение, спустился в колодец и обвязал лошадь стропами. Затем при помощи манипулятора животное извлекли на поверхность. Жеребенок не пострадал", - отмечается в релизе.
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