На Кубани жеребенок упал в заброшенный шестиметровый колодец

КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Спасатели в Лабинске достали из заброшенного шестиметрового колодца на окраине города упавшего туда жеребенка, внимание к инциденту привлекла скачущая вокруг сооружения кобыла, сообщает Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".

"Трехмесячный жеребенок, пасшийся на поле, упал в заброшенный шестиметровый колодец… на окраине Лабинска… Неладное заподозрили прохожие, увидев кобылу, скачущую вокруг сооружения. Люди заглянули вглубь колодца и обнаружили на дне животное", - говорится в сообщении.

Хозяин лошадей вызвал сотрудников Лабинского отряда "Кубань-СПАС". "Один из спасателей в дыхательном аппарате, используя веревочную лестницу и альпинистское снаряжение, спустился в колодец и обвязал лошадь стропами. Затем при помощи манипулятора животное извлекли на поверхность. Жеребенок не пострадал", - отмечается в релизе.