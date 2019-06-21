Акимов сравнил политизацию цифровой сферы с применением ядерного оружия

"Тотальная деполитизация цифровой повестки. Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно также должна быть нулевая терпимость к политизации этой повестки", - сказал он в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности.