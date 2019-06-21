Акимов сравнил политизацию цифровой сферы с применением ядерного оружия

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вице-премьер России Максим Акимов сравнил политизацию цифровой повестки в мире с применением оружия массового уничтожения.
"Тотальная деполитизация цифровой повестки. Мне кажется, что ровно так, как есть нулевая терпимость в мире по отношению к химическому оружию и к применению атомного, ядерного оружия, точно также должна быть нулевая терпимость к политизации этой повестки", - сказал он в ходе выступления на Международном конгрессе по кибербезопасности.
"Это точно глобальная повестка, в которой страны обречены на сотрудничество, просто обречены", - добавил заместитель председателя правительства.
Акимов также отметил, что Россия лидирует в области технологий по кибербезопасности и открыта к сотрудничеству.