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РИА Новости

В пяти районах Чечни объявили режим ЧС из-за нашествия саранчи

Вчера, 14:49
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ГРОЗНЫЙ, 21 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в ряде районов Чечни из-за нашествия саранчи и засухи, сообщил РИА Новости в пятницу директор департамента растениеводства минсельхоза региона Магомед Шамурзаев.
"Режим чрезвычайной ситуации с 21 июня объявлен в Грозненском, Гудермесском, Надтеречном, Наурском и Шелковском районах республики в связи с угрозой нанесения ущерба саранчовыми вредителями и весенней засухой", - сказал Шамурзаев.
На местах созданы штабы по координации работы по борьбе с насекомыми. Для уничтожения вредителей используется наземная техника и авиация. Специалисты обрабатывают ядохимикатами поля и хребты, где выявлены саранчовые очаги.
"Общая площадь заселения саранчовыми и кузнечиковыми составляет около 11 тысяч гектаров. На сегодняшний день обработано более 4 тысяч гектаров, всего планируется обработать свыше 40 тысяч гектаров площадей. Работа будет продолжаться до августа", - отметил Шамурзаев.
По его словам, из-за ускоренного размножения и миграции насекомых из других регионов, в частности, Дагестана и Калмыкии, ведется постоянный мониторинг ситуации.
Специалисты минсельхоза Чечни считают, что распространению способствовала и аномально теплая зима в этом году, которая помогла выжить потомству саранчи и "встать на крыло".
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6 июня 2018, 23:42
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