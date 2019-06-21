Тюменские власти встретятся с жителями Каскары, которые пожаловались Путину

ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Тюменские власти планируют организовать встречу с жителями села Каскара, которые пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ на проблемы с водоснабжением, чтобы еще раз проговорить, какая работа сейчас ведется по строительству нового водопровода, сообщила РИА Новости в пятницу глава Тюменского района Светлана Иванова.
В ходе прямой линии жительница села Каскара Мария Кузнецова рассказала, что сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. По обращению женщины региональные прокуратура и СУСК начали проверку.
Заместитель главы региона по вопросам ЖКХ Вячеслав Вахрин сообщил журналистам, что жители Каскары могут быстро присоединиться к водопроводу, подав заявление и выполнив технические условия. Также власти заявили о строительстве нового водопровода.
"Я думаю, да. Сейчас все успокоятся, и соберемся", - сказала Иванова в ответ на вопрос, планируют ли власти встретиться с жителями Каскары, чтобы еще раз обсудить проблему с водой.
Она добавила, что проблема со строительством нового водопровода решается с 2018 года. Было определено, что действующий водопровод, который был построен еще в 1974 году, реконструировать нецелесообразно, так как он слишком ветхий. Помимо этого, на его территории в настоящее время уже находятся жилые дома. Поэтому было принято решение строить новую магистраль.
С 2018 года власти занимаются вопросами, связанными с землей. Этот вопрос, по словам Ивановой, "небыстрый", поскольку земля, на которой предполагается строить водопровод, находится в разной собственности - муниципальная, частная, неразграниченные земли. Ожидается, что осенью будет проведен конкурс по выбору подрядчика и будет заключено концессионное соглашение.
"Там есть определенные процедуры. Даст бог, все свершится. Может быть, чуть быстрее, раз мы теперь такие знаменитые стали. Нам ничего не остается, кроме как реализовывать то, что мы планировали. А коли теперь губернатор будет теперь пристально на нас смотреть ежедневно по этому вопросу, а президент - тем более, то вообще побежим, что называется... Нам просто будет стыдно не выполнить, потому что мы обещали людям", - подчеркнула глава Тюменского района.