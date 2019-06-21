Тюменские власти встретятся с жителями Каскары, которые пожаловались Путину

ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Тюменские власти планируют организовать встречу с жителями села Каскара, которые пожаловались в ходе прямой линии президенту РФ на проблемы с водоснабжением, чтобы еще раз проговорить, какая работа сейчас ведется по строительству нового водопровода, сообщила РИА Новости в пятницу глава Тюменского района Светлана Иванова.

В ходе прямой линии жительница села Каскара Мария Кузнецова рассказала, что сельчанам приходится ездить за водой в соседние населенные пункты. Женщина отметила, что по соседству с селом проведен водопровод для птицефабрики "Тюменский бройлер", но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. По обращению женщины региональные прокуратура и СУСК начали проверку.

Заместитель главы региона по вопросам ЖКХ Вячеслав Вахрин сообщил журналистам, что жители Каскары могут быстро присоединиться к водопроводу, подав заявление и выполнив технические условия. Также власти заявили о строительстве нового водопровода.

"Я думаю, да. Сейчас все успокоятся, и соберемся", - сказала Иванова в ответ на вопрос, планируют ли власти встретиться с жителями Каскары, чтобы еще раз обсудить проблему с водой.

Она добавила, что проблема со строительством нового водопровода решается с 2018 года. Было определено, что действующий водопровод, который был построен еще в 1974 году, реконструировать нецелесообразно, так как он слишком ветхий. Помимо этого, на его территории в настоящее время уже находятся жилые дома. Поэтому было принято решение строить новую магистраль.

С 2018 года власти занимаются вопросами, связанными с землей. Этот вопрос, по словам Ивановой, "небыстрый", поскольку земля, на которой предполагается строить водопровод, находится в разной собственности - муниципальная, частная, неразграниченные земли. Ожидается, что осенью будет проведен конкурс по выбору подрядчика и будет заключено концессионное соглашение.