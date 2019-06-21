Глава Верхневолжья вручил благодарности выпускникам академии ВКО

ТВЕРЬ, 21 июн – РИА Новости. Девять выпускников воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова получили благодарности губернатора Тверской области за отличные показатели в учебной деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, в этом году дипломы и аттестаты академии были вручены 298 офицерам и курсантам, из них 16 – окончили вуз с медалью. Кроме того в этом году обучение в академии ВКО завершили 32 офицера иностранных государств.
Принявший участие в церемонии выпуска глава региона Игорь Руденя пожелал выпускникам успехов, мирного неба над головой.
Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой нет в России. За более чем шестьдесят лет своего существования академия подготовила более 16 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.
В пятницу же состоялся выпуск воспитанников Тверского суворовского военного училища, которое является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. С 1943 года учреждение выпустило свыше 15 тысяч воспитанников. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, семеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.
В феврале этого года в Твери, рядом с воинской частью в микрорайоне Мигалово, был заложен камень на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского училища. Новый комплекс будет отвечать самым современным требованиям учебного процесса. Проект предусматривает возведение трехэтажного главного учебного корпуса училища, двух четырехэтажных спальных корпусов, столовой с переходом к главному корпусу, медпункта, площади для торжественных построений, отдельного плаца, спортивного комплекса с бассейном и ледовым катком. Новое здание будет рассчитано на 560 учебных мест. До 30 ноября этого года планируется завершить проектирование проекта, первая очередь комплекса будет готова к 1 сентября 2020 года, вторая – к 1 сентября 2021 года.