Глава Верхневолжья вручил благодарности выпускникам академии ВКО

ТВЕРЬ, 21 июн – РИА Новости. Девять выпускников воздушно-космической обороны им. маршала Советского Союза Г.К. Жукова получили благодарности губернатора Тверской области за отличные показатели в учебной деятельности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.

По его словам, в этом году дипломы и аттестаты академии были вручены 298 офицерам и курсантам, из них 16 – окончили вуз с медалью. Кроме того в этом году обучение в академии ВКО завершили 32 офицера иностранных государств.

Принявший участие в церемонии выпуска глава региона Игорь Руденя пожелал выпускникам успехов, мирного неба над головой.

Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук. Обучение осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой нет в России. За более чем шестьдесят лет своего существования академия подготовила более 16 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

В пятницу же состоялся выпуск воспитанников Тверского суворовского военного училища, которое является старейшим из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. С 1943 года учреждение выпустило свыше 15 тысяч воспитанников. Более 70 выпускников впоследствии стали генералами, двое удостоены звания Героя Советского Союза, семеро — Героя России, один — звания Героя Социалистического труда.