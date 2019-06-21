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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за религиозного шествия 23 июня

Вчера, 14:38
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с процессией в честь праздника Тела и Крови Христовых 23 июня, сообщает пресс-служба Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Как пояснили РИА Новости в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, 23 июня состоится "евхаристическая процессия в честь праздника Тела и Крови Христовых".
В связи с праздником на улицах в районе собора будут действовать ограничения движения.
"Малая Грузинская улица от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка, а также Расторгуевский переулок от Малой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал будут полностью перекрыты 23 июня с 11.30 до 13.30 в связи с проведением религиозного мероприятия", - отметили в пресс-службе ЦОДД.
Кроме того, движение будет ограничено на улице Пресненский Вал от Расторгуевского переулка до улицы Климашкина, а также на улице Климашкина от Пресненского Вала до Малой Грузинской улицы.
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Религия и мировоззрениерелигия
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