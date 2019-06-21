Ряд улиц в центре Москвы перекроют из-за религиозного шествия 23 июня

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ряд улиц в центре Москвы перекроют в связи с процессией в честь праздника Тела и Крови Христовых 23 июня, сообщает пресс-служба Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Как пояснили РИА Новости в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, 23 июня состоится "евхаристическая процессия в честь праздника Тела и Крови Христовых".

В связи с праздником на улицах в районе собора будут действовать ограничения движения.

"Малая Грузинская улица от улицы Климашкина до Расторгуевского переулка, а также Расторгуевский переулок от Малой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал будут полностью перекрыты 23 июня с 11.30 до 13.30 в связи с проведением религиозного мероприятия", - отметили в пресс-службе ЦОДД.