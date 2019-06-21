Медведев отметил высокие темпы роста экономики Рунета

"У нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг; стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире. Действительно, о таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента - рунета, любая страна в этом смысле могла бы только мечтать. Мы действительно движемся здесь очень быстро - это до 15% в год", - сказал Медведев в ходе Международного конгресса по кибербезопасности.