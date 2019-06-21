Медведев отметил высокие темпы роста экономики Рунета

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Российский сегмент интернета развивается очень быстро, о таких темпах роста любая страна могла бы только мечтать, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"У нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг; стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире. Действительно, о таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента - рунета, любая страна в этом смысле могла бы только мечтать. Мы действительно движемся здесь очень быстро - это до 15% в год", - сказал Медведев в ходе Международного конгресса по кибербезопасности.
Он отметил, что мир живет в новой реальности, когда без цифровых технологий и свободного обмена данными во всемирной сети прогресс уже просто невозможен.
Глава кабмина напомнил, что в мире интернетом сегодня пользуются свыше 4 миллиардов человек, а мобильными телефонами - 5 миллиардов, то есть более половины населения Земли.
"И нет никаких сомнений, что эта цифра в конечном счете будет практически совпадать со всеми живущими на нашей планете", - полагает премьер.
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