В Воронеже девушка утонула на водохранилище

ВОРОНЕЖ, 21 июня - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели на воронежском водохранилище 24-летней девушки, сообщила в пятницу РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Елена Мануковская.
"Вчера около 21.40 (мск) поступила информация о том, что в воронежском водохранилище неподалеку от дома 18 на набережной Авиастроителей обнаружено тело девушки 1995 года рождения. Предварительно, она находилась на речке вместе с мамой и со знакомыми. Где-то они находились на расстоянии около 100 метров. И потом уже очевидцы достали ее тело из воды, пытались помочь... Прибывшие медики констатировали смерть", - сказала собеседница агентства.
По словам Мануковской, по факту гибели девушки проводится доследственная проверка.
"Был осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели, опрошены очевидцы, выполнятся весь комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств произошедшего", - добавила она.
Как сообщает воронежский информационный портал "МОЁ! Online", ссылаясь на слова очевидцев, погибшая девушка была глухой. На берег она пришла со знакомым матери, чтобы отпраздновать ее день рождения. По данным издания, девушку на берег вытащили в одежде.
Как пояснил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города, всего в Воронеже с начала купального сезона утонули пять человек, в том числе один ребенок. Спасатели ГО и ЧС вытащили из воды одного человека.