В Воронеже девушка утонула на водохранилище

"Вчера около 21.40 (мск) поступила информация о том, что в воронежском водохранилище неподалеку от дома 18 на набережной Авиастроителей обнаружено тело девушки 1995 года рождения. Предварительно, она находилась на речке вместе с мамой и со знакомыми. Где-то они находились на расстоянии около 100 метров. И потом уже очевидцы достали ее тело из воды, пытались помочь... Прибывшие медики констатировали смерть", - сказала собеседница агентства.