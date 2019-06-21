Саммит ЕС подтвердил отсутствие возможности пересмотра договора о Brexit

Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019

БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Мария Князева. Саммит в формате 27 остающихся в Евросоюзе государств в пятницу подтвердил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.

Он сообщил, что лидеры кратко обсудили Brexit и согласовали единый подход 27 стран ЕС.

"Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и хотим создать будущие отношения с Великобританией, которые были бы настолько близкими, насколько это возможно", - сказал Туск.