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РИА Новости

Саммит ЕС подтвердил отсутствие возможности пересмотра договора о Brexit

Вчера, 14:13
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
Президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер (слева направо) на саммите ЕС в Брюсселе. 21 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 21 июн – РИА Новости, Мария Князева. Саммит в формате 27 остающихся в Евросоюзе государств в пятницу подтвердил, что проект соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС не подлежит пересмотру, сказал глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции.
Он сообщил, что лидеры кратко обсудили Brexit и согласовали единый подход 27 стран ЕС.
"Мы хотим избежать беспорядочного Brexit и хотим создать будущие отношения с Великобританией, которые были бы настолько близкими, насколько это возможно", - сказал Туск.
Евросоюз готов к переговорам с властями Соединенного Королевства относительно политической декларации о структуре будущих отношений, однако сам проект договора об условиях "развода", как Евросоюз многократно заявлял и ранее, "не открыт для пересмотра", сказал Туск.
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