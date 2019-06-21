Глава саратовского филиала "Почты России" превратил помощницу в гувернантку

САРАТОВ, 21 июн — РИА Новости. Директор саратовского филиала ФГУП "Почта России" подозревается в злоупотреблении полномочиями, связанными с возложением на подчиненную обязанностей гувернантки в его семье, сообщила в пятницу прокуратура области.

Прокуратура в ходе проверки исполнения трудового законодательства установила, что директор управления Федеральной почтовой связи Саратовской области (филиал "Почты России") воспользовался служебным положением для извлечения выгоды для себя и своей семьи и поручил подчиненной под угрозой увольнения обязанности, не предусмотренные трудовым договором.

"Поручал своему подчиненному сотруднику под угрозой увольнения <...> заниматься воспитанием его детей и оказывать различную помощь его семье в домашних делах, чем существенно нарушил законные права и интересы работника, которая в результате данных противоправных действий испытывала тяжелые эмоциональные потрясения и нравственные страдания", — говорится в сообщении.

На основании материалов прокурорской проверки следствие возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы.