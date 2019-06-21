Глава ОП Крыма призвал Зеленского отказаться от претензий на полуостров

"Эти темы не могут быть предметом переговоров. Вопрос Крыма окончательно закрыт. Россия не будет ни с кем вести какие-либо переговоры насчёт своих территорий. Что касается Донбасса, то Россия не является стороной этого конфликта. Киеву стоит начать вести прямые переговоры с повстанцами Донбасса, а не сепаратистами, как они их называют. Поэтому эти все заявления насчет переговоров с Россией говорят о непонимании и непрофессионализме среди украинских политиков", - сказал РИА Новости Иоффе.