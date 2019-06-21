Глава ОП Крыма призвал Зеленского отказаться от претензий на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал президента Украины Владимира Зеленского в переговорах с Россией отказаться от претензий на крымский полуостров.
Ранее украинский депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский в интервью РИА Новости заявил, что Зеленскому в качестве одного из первых шагов по налаживанию отношений с РФ надо инициировать прямой контакт с российским коллегой Владимиром Путиным. До этого сам Зеленский в интервью таблоиду Bild заявил, что на первой встрече с президентом РФ коснулся бы темы Донбасса и Крыма.
"Эти темы не могут быть предметом переговоров. Вопрос Крыма окончательно закрыт. Россия не будет ни с кем вести какие-либо переговоры насчёт своих территорий. Что касается Донбасса, то Россия не является стороной этого конфликта. Киеву стоит начать вести прямые переговоры с повстанцами Донбасса, а не сепаратистами, как они их называют. Поэтому эти все заявления насчет переговоров с Россией говорят о непонимании и непрофессионализме среди украинских политиков", - сказал РИА Новости Иоффе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в своем комментарии ранее отмечал, что президенту Украины обсуждать Донбасс следует с жителями региона, а по Крыму и говорить нечего. Сам Путин в ходе прямой линии заявил, что Киев должен проявить политическую волю для урегулирования в Донбассе.