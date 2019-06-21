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РИА Новости

Адвокат Кочаряна обвинил суд в нарушении прав подзащитного

Вчера, 14:03
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-президент Армении Роберт Кочарян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 июн – РИА Новости. Адвокат бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Ованнес Худоян обвинил Апелляционный суд в нарушении прав своего подзащитного после прекращения рассмотрения дела.
В четверг судья Апелляционного суда Армен Даниелян заявил, что прекращает рассмотрение дела Кочаряна, обвинив его адвокатов в попытке затягивания процесса. Он сообщил, что суд удаляется в совещательную комнату для вынесения акта. Решение будет обнародовано 25 июня в 15.00 мск. Ранее Худоян предложил суду рассмотреть его ходатайство с просьбой приостановить разбирательство и направить дело в Конституционный суд, чтобы уточнить существующие правовые пробелы. Однако судья не разрешил защитнику представить ходатайство и заявил о прекращении заседания.
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"На заседании вопрос о мере пресечения Кочаряна обсуждался. Прокуратура представила свою позицию, а обвиняемый был лишен возможности участвовать в рассмотрении вопроса о своей свободе, что является грубейшим нарушением его конвенционных прав и принципа состязательности в уголовном процессе. Это позорный шаг", - сказал Худоян в пятниц журналистам в пресс-центре Sputnik Армения.
По его словам, ни он, ни его коллеги не помнят подобного прецедента в истории уголовного судопроизводства. Другой адвокат Кочаряна, Рубен Саакян, считает, это действие судьи было заранее спланированным, а по мнению его коллеги Айка Алумяна, судья не только не выслушал обе стороны, но и не был в состоянии за короткое время ознакомиться с делом в полном объеме.
Апелляционный суд рассматривает сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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