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РИА Новости

В московских зонах отдыха в жаркие дни усилят меры безопасности

Вчера, 13:58
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Власти Москвы увеличат количество спасателей и спецтехники в жаркие дни с 21 по 23 июня, рассказал журналистам ‬заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с установившейся в Московском регионе особо жаркой погодой с повышением температуры до 31 градуса в местах массового отдыха людей в профилактических целях будут выделены значительные дополнительные силы и средства. Так, на 46 водных объектах привлечено 76 единиц техники", - сказал Бирюков.
Он добавил, что с 21 по 23 июня будет организовано усиленное патрулирование зон отдыха на водных объектах с привлечением резервных смен 155 человек личного состава и 27 единиц техники.
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Также Бирюков напомнил, что с 20 по 21 июня в Москве на 910 объектах состоятся праздничные мероприятия, посвященные завершению учебного года, в которых примут участие более 49 тысяч выпускников.
"В местах проведения выпускных вечеров департаментом ГОЧСиПБ совместно с главным управлением МЧС России по городу Москве будут размещены специальные наряды с привлечением сил и средств ТПСГ: шесть единиц пожарно-спасательной техники, два пожарных корабля, семь катеров, шесть мотогрупп, 422 человека личного состава, а также 915 добровольцев", - сказал заммэра.
Кроме того, как рассказал Бирюков, в период с 20 по 30 июня на акватории Москвы-реки будут организованы прогулки для выпускников. Ожидаемое количество выпускников за все дни теплоходных прогулок – 940 человек, а на 20-21 июня запланировано восемь теплоходных прогулок. Безопасность по маршруту следования теплоходов будет обеспечиваться силами "МГПСС" в зонах ответственности поисково-спасательных станций.
В связи с установлением в Московском регионе третьего класса пожарной опасности силы и средства постоянной готовности функционируют в режиме "Повышенная опасность". В случае возникновения пожаров в административных округах города Москвы будут привлечены сводные отряды поливомоечных машин ГБУ "Автомобильные дороги" общей численностью 650 единиц техники и 1,9 тысячи человек.
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