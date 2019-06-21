Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества

Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей по линии вооруженных сил России и Китая в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.