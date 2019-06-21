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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве в четверг состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова с заместителем начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Шао Юаньмином, который прибыл в российскую столицу для проведения очередного раунда российско-китайских штабных переговоров.
Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей по линии вооруженных сил России и Китая в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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