Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества

МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В Москве в четверг состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Валерия Герасимова с заместителем начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Шао Юаньмином, который прибыл в российскую столицу для проведения очередного раунда российско-китайских штабных переговоров.
Стороны выразили удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества в военной области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие многоплановых связей по линии вооруженных сил России и Китая в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.