Конференция автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане

МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". На Хайнане в посёлке Боао с 1 по 3 июля пройдет Международная конференция автопрома на новых источниках энергии. Соберутся свыше тысячи представителей правительственных ведомств Китая, международных организаций и автопроизводителей из разных стран мира.
Обсудят преобразование источников энергии, охрану окружающей среды, "зеленое развитие", инновационное развитие и трансформацию автоиндустрии. Состоится демонстрация новейших научных достижений Китая в области автопрома с применением новых источников энергии.