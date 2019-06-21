Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:30Z
https://ria.ru/20190621/1555783822.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/52028/26/520282682_0:188:2890:1814_1036x0_80_0_0_6a08714f317f70c3238b74474f405396.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Конференция автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане

Вчера, 13:29
80
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид на побережье китайского острова Хайнань
Вид на побережье китайского острова Хайнань
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". На Хайнане в посёлке Боао с 1 по 3 июля пройдет Международная конференция автопрома на новых источниках энергии. Соберутся свыше тысячи представителей правительственных ведомств Китая, международных организаций и автопроизводителей из разных стран мира.
Обсудят преобразование источников энергии, охрану окружающей среды, "зеленое развитие", инновационное развитие и трансформацию автоиндустрии. Состоится демонстрация новейших научных достижений Китая в области автопрома с применением новых источников энергии.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
Рекомендуем
Беспилотный летательный аппарат
Всемирная конференция беспилотных летательных аппаратов открылась в Китае
РИА
Новости
Очки виртуальной реальности
Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году
Теодор Курентзис
Биография Теодора Курентзиса
"Энел Россия" ожидает снижения EBITDA на 5-6,5 млрд руб в 2020-2021 годах
Лента
новостей
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Набиуллина призвала руководство компаний осознать уровень киберугроз
Гол
"Футбол для дружбы" запустил Международную Академию для тренеров
Павильон компании Huawei
Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества
Большая спортивная арена Лужники в Москве
Подписчики соцсетей "РИА Новости" смогут попасть на фестиваль "Ласточка"
Здание банка ВТБ (памятник истории и культуры Московский международный торговый банк - Соединненный банк, 1898 г.) на улице Кузнецкий мост
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Техноград на ВДНХ помогает трудоустраивать социально незащищенных граждан
Российская операционная система "Аврора"
Дуня Миятович
Миятович призвала к расследованию столкновений в Тбилиси
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Россия должна стать сильнее в экономике, заявил Путин
Логотип компании Татнефть на АЗС
"Татнефть" получила претензии от покупателей из-за проблем с "Дружбой"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния