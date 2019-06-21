Всемирная конференция беспилотных летательных аппаратов открылась в Китае

Обсуждаются темы интеллектуального применения инновационных технологий для безопасного контроля и производства такой техники, управления воздушным пространством, контроля за безопасностью беспилотников, политики и стандартов индустрии производства дронов в Китае. Презентуются новейшие технологии индустрии, даются прогнозы перспектив области, проходят форум, выставка, конкурсы по аэрофотосъемке, по инновационному развитию, гонки дронов.

Работают десять зон для демонстрации различных моделей дронов, используемых в разных сферах - полицейские, пожарные и беспилотники для проведения аэросъемок, для защиты сельскохозяйственных растений и т.д. Объявлена 3-я глобальная премия за вклад в развитие беспилотников и почетная награда Всемирной конференции за лучший инновационный продукт.