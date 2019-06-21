Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-21T13:27Z
https://ria.ru/20190621/1555783696.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147811/49/1478114965_0:125:2400:1475_1036x0_80_0_0_4341d8075c9e52ccb4f08951e2d2b2e3.jpg
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Всемирная конференция беспилотных летательных аппаратов открылась в Китае

Вчера, 13:27
43
© Fotolia / phokratesБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат
© Fotolia / phokrates
МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Свыше тысячи дронов от четырёх сотен производителей со всего мира представлено на открывшейся в Шэньчжэне Всемирной конференции беспилотных летательных аппаратов.
Обсуждаются темы интеллектуального применения инновационных технологий для безопасного контроля и производства такой техники, управления воздушным пространством, контроля за безопасностью беспилотников, политики и стандартов индустрии производства дронов в Китае. Презентуются новейшие технологии индустрии, даются прогнозы перспектив области, проходят форум, выставка, конкурсы по аэрофотосъемке, по инновационному развитию, гонки дронов.
Работают десять зон для демонстрации различных моделей дронов, используемых в разных сферах - полицейские, пожарные и беспилотники для проведения аэросъемок, для защиты сельскохозяйственных растений и т.д. Объявлена 3-я глобальная премия за вклад в развитие беспилотников и почетная награда Всемирной конференции за лучший инновационный продукт.
100000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
Рекомендуем
Вид на побережье китайского острова Хайнань
Конференция автопрома на новых источниках энергии пройдет на Хайнане
РИА
Новости
Очки виртуальной реальности
Китайский рынок VR превысит 50 млрд юаней к 2021 году
"Энел Россия" ожидает снижения EBITDA на 5-6,5 млрд руб в 2020-2021 годах
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Набиуллина призвала руководство компаний осознать уровень киберугроз
Лента
новостей
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов
Глава Генштаба ВС России обсудил с коллегой из Китая вопросы сотрудничества
British Airways отказалась от полетов над Ормузским проливом
В Рязани начал работу первый Российско-китайский муниципальный форум
"Премию посла КНР" получил 31 белорусский студент и школьник
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Набиуллина: уровень кибербезопасности станет конкурентным преимуществом
Выступление Медведева на конференции "Россия - Африка". Прямая трансляция
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
Медведев призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов сравнил политизацию цифровой сферы с применением ядерного оружия
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Госдеп обвинил Пекин в нарушении религиозных свобод граждан
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе
Спикер парламента Грузии ушел в отставку
Стенд компании Алмаз-Антей
"Алмаз-Антей" впервые покажет на "Армии-2019" ряд новинок из сферы ПВО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Назван ранний признак неизлечимой болезни
03:04"Ростех" представит новое поколение досмотровых комплексов на базе "КамАЗа"
02:42Исследование выявило роль русского языка в жизни украинцев
02:32Американская журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
02:13Трамп рассказал, с чем столкнется Иран в случае войны с США
02:09TUI собирается перебронировать туры в Грузию на Абхазию, Турцию и юг России
02:06Источник сообщил о переносе запусков американских кораблей Starliner к МКС
02:02Biletix планирует возвращать деньги за авиабилеты в Грузию в полном объеме
01:59В Ассоциации туроператоров назвали сроки возврата денег за туры в Грузию
01:55АТОР опубликовала памятку для россиян, купивших тур в Грузию
01:50Число жертв беспорядков в Гондурасе достигло трех человек, сообщают СМИ
01:47Матвиенко призвала отстаивать историческую правду о Второй мировой войне
01:45США пригрозили Ирану новыми мерами
01:41"Нет больше Грузии": режиссер Стуруа прокомментировал протесты в Тбилиси
01:23Первый канал отложил премьеру документального фильма о Чернобыле
01:18В Челябинской области загорелась кровля трехэтажного жилого дома
01:17Макрон наградил Элтона Джона Орденом почетного легиона Франции
01:15В Кремле назвали условие отмены запрета на полеты в Грузию
01:09В Совфеде прокомментировали запрет на полеты в Грузию
01:06Для ракеты "Ангара-А5В" разработают разгонные блоки с увеличенной заправкой
Лента новостейМолния