Медведев призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев назвал отказ ряда стран от сотрудничества в сфере кибербезопасности странной и опасной позицией, которая выталкивает на обочину международных отношений.
"Подчас в общении с нашими партнерами - я не буду говорить, о ком шла речь, это не имеет значения - звучат такие слова: "У нас с вами доверия нет, мы не очень хорошо контактируем, мы с вами ругаемся по каким-то вопросам, мы с вами не будем и по этому вопросу сотрудничать". Это странная, если не сказать просто опасная позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений, к состоянию, которое было, может быть, в конце 19 века", - заявил Медведев в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.
Он подчеркнул в связи с этим, что необходимо вырабатывать мировые стандарты обеспечения безопасности в этой сфере, "тем более что у преступлений, которые совершаются при помощи интернета - это банальность - но действительно нет никаких границ".
"Надеюсь, что такое понимание придет ко всем странам, к моим коллегам в разных государствах", - добавил российский премьер.