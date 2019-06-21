Медведев призвал к сотрудничеству в сфере кибербезопасности

"Подчас в общении с нашими партнерами - я не буду говорить, о ком шла речь, это не имеет значения - звучат такие слова: "У нас с вами доверия нет, мы не очень хорошо контактируем, мы с вами ругаемся по каким-то вопросам, мы с вами не будем и по этому вопросу сотрудничать". Это странная, если не сказать просто опасная позиция, которая всех нас выталкивает на периферию международных отношений, к состоянию, которое было, может быть, в конце 19 века", - заявил Медведев в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.