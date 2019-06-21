Эксперт: идея дать полномочия автоинспектору лишать прав усугубит коррупцию

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Идея дать полномочия автоинспекторам приостанавливать действие водительских прав только усугубит коррупцию, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Ранее " КоммерсантЪ " со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрия Газизова сообщил, что ведомство предлагает наделить автоинспекторов полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов.

"Я категорически против лишения водительских прав без решения суда. Это не дело инспектора. Сначала надо решить проблему коррупции, а подобное нововведение эту коррупцию только усилит. Особенно в ряде регионов. Кроме того, я считаю необоснованными опасения МВД о передаче определенного функционала в области дорожного движения органам исполнительной власти регионов. В ряде регионов больше денег, больше желания, больше возможностей работать в этом направлении. Пример Москвы это очевидно подтверждает. А ведь по ряду важных вопросов ГАИ занимает очень пассивную позицию - например, по перевозке пассажиров и борьбе с нелегалами. Пусть регионы решают эти вопросы", - сказал Цветков.

Кроме этого, отказываться от административных арестов неправильно, считает эксперт - многим водителям сейчас проще заплатить штраф и продолжить нарушать, а административный арест "на 5-10-15 суток весьма отрезвляет мозги".