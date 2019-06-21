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РИА Новости

Эксперт: идея дать полномочия автоинспектору лишать прав усугубит коррупцию

Вчера, 13:24
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Идея дать полномочия автоинспекторам приостанавливать действие водительских прав только усугубит коррупцию, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Ранее "КоммерсантЪ" со ссылкой на главу административно-правового управления договорно-правового департамента МВД РФ Дмитрия Газизова сообщил, что ведомство предлагает наделить автоинспекторов полномочиями без суда ограничивать действие водительских прав, доставляя автомобилиста к месту медицинского освидетельствования. Кроме этого, МВД предлагает отказаться от практики назначения административных арестов.
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"Я категорически против лишения водительских прав без решения суда. Это не дело инспектора. Сначала надо решить проблему коррупции, а подобное нововведение эту коррупцию только усилит. Особенно в ряде регионов. Кроме того, я считаю необоснованными опасения МВД о передаче определенного функционала в области дорожного движения органам исполнительной власти регионов. В ряде регионов больше денег, больше желания, больше возможностей работать в этом направлении. Пример Москвы это очевидно подтверждает. А ведь по ряду важных вопросов ГАИ занимает очень пассивную позицию - например, по перевозке пассажиров и борьбе с нелегалами. Пусть регионы решают эти вопросы", - сказал Цветков.
Кроме этого, отказываться от административных арестов неправильно, считает эксперт - многим водителям сейчас проще заплатить штраф и продолжить нарушать, а административный арест "на 5-10-15 суток весьма отрезвляет мозги".
"Вместе с тем, крайне важно, чтобы во время ареста с человеком проводилась разъяснительная работа и правовое воспитание, чтобы не получилось так, что закрыли, покормили бесплатно и отпустили. Кроме того, после ареста информация должна уходить участковому, который тоже должен провести с человеком воспитательную беседу, причем делать это не формально. И на место работы или учебы надо сообщать. Сейчас подобная работа попросту не ведется. И это неправильно", - заключил эксперт.
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Андрей Касаткин
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Меня за 15 лет поездок по Европе НИКТО , НИГДЕ из дорожной полиции не останавливал , даже по такому дебильному поводу "проверка документов". Я сам возле них останавливался для того, чтобы узнать дорогу, как выбраться из пробки или сообщить об увиденном ДТП . Эти все разговоры об усилении контроля, любого, причём - отзвуки идеи тоталитарного контроля.
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nico1949bis
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