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РИА Новости
Теплоснабжение

"Энел Россия" ожидает снижения EBITDA на 5-6,5 млрд руб в 2020-2021 годах

Вчера, 13:11
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Энел Россия" прогнозирует снижение EBITDA на 5-6,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах из-за продажи Рефтинской ГРЭС, следует из материалов компании к внеочередному собранию акционеров, которое состоится 22 июля.

"Сокращение годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании", - говорится в материалах.

При этом компания ожидает чистый убыток от сделки в размере 17,4 миллиарда рублей до вычета налога на прибыль по РСБУ и чистый убыток от сделки в размере 6,4 миллиарда рублей до вычета налога на прибыль по МСФО.
"Энел Россия" ранее в июне подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС структуре Сибирской генерирующей компании (СГК). Сумма сделки должна составить не менее 21 миллиарда рублей без НДС и предполагает возможные корректировки на величину до 5%, а также предусматривает дополнительные платежи на общую сумму до 3 миллиардов рублей в течение 5 лет после закрытия сделки при выполнении определенных условий.
20 июня, 12:55
"Энел Россия" подписала соглашение о продаже Рефтинской ГРЭС "дочке" СГК
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