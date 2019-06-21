"Энел Россия" ожидает снижения EBITDA на 5-6,5 млрд руб в 2020-2021 годах

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. "Энел Россия" прогнозирует снижение EBITDA на 5-6,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах из-за продажи Рефтинской ГРЭС, следует из материалов компании к внеочередному собранию акционеров, которое состоится 22 июля.

"Сокращение годового показателя EBITDA компании на 5-6,5 миллиарда рублей в 2020-2021 годах (без учета возможного роста данного показателя в случае реинвестирования средств, вырученных от продажи актива, в проекты/сферы с коротким сроком выхода на прибыльность) с соответствующим влиянием на рыночные мультипликаторы компании", - говорится в материалах.

При этом компания ожидает чистый убыток от сделки в размере 17,4 миллиарда рублей до вычета налога на прибыль по РСБУ и чистый убыток от сделки в размере 6,4 миллиарда рублей до вычета налога на прибыль по МСФО.