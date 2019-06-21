Мать осужденной в США Осиповой опровергла предложение экс-супруга об опеке

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мать осужденной в США по обвинению в "похищении" собственных детей россиянки Богданы Осиповой Юлиана Филипюк опровергла, что ее бывший супруг Брайан Мобли предлагал совместную опеку над детьми.

"Дело абсолютно сфабрикованное. Отец никогда не предлагал Богдане опеки совместной над детьми. Вот у меня есть его предложение - это два часа в неделю за деньги отдельно повстречаться с детьми. У Богданы никогда не будет права общаться с детьми, когда дети окажутся в Америке", - заявила Филипюк на круглом столе в Государственной думе.

Мобли вскоре после осуждения Осиповой заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.