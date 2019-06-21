Мать осужденной в США Осиповой опровергла предложение экс-супруга об опеке

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Мать осужденной в США по обвинению в "похищении" собственных детей россиянки Богданы Осиповой Юлиана Филипюк опровергла, что ее бывший супруг Брайан Мобли предлагал совместную опеку над детьми.
"Дело абсолютно сфабрикованное. Отец никогда не предлагал Богдане опеки совместной над детьми. Вот у меня есть его предложение - это два часа в неделю за деньги отдельно повстречаться с детьми. У Богданы никогда не будет права общаться с детьми, когда дети окажутся в Америке", - заявила Филипюк на круглом столе в Государственной думе.
Мобли вскоре после осуждения Осиповой заявил РИА Новости, что предлагал и по-прежнему предлагает ей совместную опеку над детьми, из-за вывоза которых ее осудили.
Суд в Канзасе в начале июня приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.