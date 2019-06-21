Медведев призвал выработать общемировые правила в сфере кибербезопасности

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Глава российского правительства Дмитрий Медведев призвал выработать общемировые правила обеспечения кибербезопасности.
Он напомнил, что в России уже принято решение разработать правила защиты цифровых и финансовых отраслей от киберугроз.
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"Нам нужно - и это не менее важная задача, в этом плане, я считаю, у нас еще почти ничего не сделано, - выработать общемировые стандарты обеспечения безопасности", - заявил Медведев в пятницу на Международном конгрессе по кибербезопасности.
Глава кабмина отметил, что РФ будет стимулировать разработку отечественного программного обеспечения. "Для нас это необходимость", - уточнил премьер.
Так, в программе цифровизации есть раздел, посвященный информационной безопасности, в рамках которого планируется создание механизмов поддержки для разработки отечественного софта и увеличения его доли на рынке, добавил Медведев.