В Кремле сообщили о тщательной подготовке к саммиту G20

"Уже, собственно, вторая половина следующей недели - это саммит "двадцатки" в Осаке. И проблематика "двадцатки", и двусторонние встречи, которые, предстоят на полях этого международного мероприятия, - все это, конечно, требует тщательной подготовки", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя график российского лидера на следующей неделе.