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РИА Новости

В Кремле сообщили о тщательной подготовке к саммиту G20

Вчера, 13:01
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ведется тщательная подготовка к саммиту G20, который пройдет 28-29 июня в японском городе Осака, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Уже, собственно, вторая половина следующей недели - это саммит "двадцатки" в Осаке. И проблематика "двадцатки", и двусторонние встречи, которые, предстоят на полях этого международного мероприятия, - все это, конечно, требует тщательной подготовки", - сказал Песков в пятницу журналистам, комментируя график российского лидера на следующей неделе.
Япония впервые станет хозяйкой саммита стран "двадцатки". На форум аккредитовано 7000 журналистов. Помимо стран, входящих в "группу двадцати" - Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Китая, Франции, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР, России, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, США, Евросоюза и Японии, в форуме примут участие Испания, Сингапур, Таиланд, Египет, Сенегал, Чили, Вьетнам, Нидерланды, а также такие международные организации как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд, ВТО и другие.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
20 июня, 21:53
Саммит G20 не принесет общих решений для мировой экономики, считает Орешкин
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Большая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияВ мире
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