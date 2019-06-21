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РИА Новости
Ростовская область

Ростовские власти надеются решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году

Вчера, 12:50
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Ростовской области может быть решена уже 2021 году, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
В пятницу он посетил жилой район "Олимпия" в городе Шахты, где в текущем году предполагается достроить несколько домов, решив вопрос 411 пострадавших участников долевого строительства.
"Мы продолжаем работать по всем десяти нашим муниципальным образованиям, где есть (обманутые) дольщики. Динамика хорошая", - сказал губернатор.
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Он уточнил, что около 2 лет назад в регионе было порядка 2,8 тысячи обманутых дольщиков, в настоящее время - около 1,8 тысячи. "При таких темпах, я думаю, что примерно в 2021 году мы выйдем на завершение этой проблемы. Конечно, если не появятся новые (дольщики), но это несколько другая работа", - отметил Голубев.
Он пояснил, что к переходу на эскроу-счета отдельные застройщики относятся с настороженностью. "Мы будем пошагово смотреть с 1 июля, как работают застройщики, банки, власти в территориях, чтобы находить оптимальные варианты реализации", - уточнил губернатор.
С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.
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