Ростовские власти надеются решить проблему обманутых дольщиков в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн - РИА Новости. Проблема обманутых дольщиков в Ростовской области может быть решена уже 2021 году, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.

В пятницу он посетил жилой район "Олимпия" в городе Шахты, где в текущем году предполагается достроить несколько домов, решив вопрос 411 пострадавших участников долевого строительства.

"Мы продолжаем работать по всем десяти нашим муниципальным образованиям, где есть (обманутые) дольщики. Динамика хорошая", - сказал губернатор.

Он уточнил, что около 2 лет назад в регионе было порядка 2,8 тысячи обманутых дольщиков, в настоящее время - около 1,8 тысячи. "При таких темпах, я думаю, что примерно в 2021 году мы выйдем на завершение этой проблемы. Конечно, если не появятся новые (дольщики), но это несколько другая работа", - отметил Голубев.

Он пояснил, что к переходу на эскроу-счета отдельные застройщики относятся с настороженностью. "Мы будем пошагово смотреть с 1 июля, как работают застройщики, банки, власти в территориях, чтобы находить оптимальные варианты реализации", - уточнил губернатор.