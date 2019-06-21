В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине

Как сообщил Писториус, выступая в пятницу в ландтаге, 33-летний выходец из Ливана угрожал причинить вред членам своей семьи. Мужчина был известен властям как преступник, ранее применявший насилие, его случай классифицировали как крайне рискованный в части домашнего насилия.

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Полиция Оснабрюка подтвердила RBB, что сейчас мужчина находится на решеткой. Отмечается, что МВД Нижней Саксонии пока не рассматривает действия мужчины как политически мотивированные. Информации о том, что конкретно планировал злоумышленник, не приводится. Сам задержанный объявил правоохранителям, что хотел умереть "смертью мученика".