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РИА Новости

Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент работает в Кремле. Он имеет в виду провести в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков в пятницу журналистам, добавив, что на сегодня у российского лидера также запланировано "очень много встреч внутреннего характера".
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