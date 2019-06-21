Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза

"Сегодня президент работает в Кремле. Он имеет в виду провести в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков в пятницу журналистам, добавив, что на сегодня у российского лидера также запланировано "очень много встреч внутреннего характера".