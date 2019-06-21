Косачев прокомментировал ситуацию в Тбилиси

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Ситуация на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси стала демонстрацией слабости грузинского государства, такое поведение страны в цивилизованном международном сообществе неприемлемо, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

"Все, что мы сейчас видим - это очевидная демонстрация слабости грузинского государства. При малейшей атаке со стороны оппозиции, они (власти Грузии) моментально отыграли назад, они слили свои собственные позиции, они стали переводить стрелки сначала на каких-то технических сотрудников, которые допустили протокольные ошибки в кавычках, а потом разумеется на Россию, которая сама чуть ли не спровоцировала все эти события. Это провал Грузии, это позор Грузии, абсолютно неприемлемая ситуация с точки зрения поведения страны в современном цивилизованном международном сообществе", - сказал Косачев в эфире телеканала " Россия 24 ".

Он подчеркнул, что именно так события в Грузии оцениваются в России," ровно так, я уверен, должно быть оценено и в Межпарламентской ассамблеи православия, это удар по этой организации".

"И точно так же это должно быть оценено во всех национальных парламентах, которые в этой организации представлены", - отметил Косачев.

По его мнению, грузинские власти осознанно приняли решение не чинить никакие препятствия по организации международного мероприятия с участием представителей России, "организовать его в парламенте, задействовать, в том числе пресловутое кресло спикера - все это делалось совершенно осознанно, далее оппозиция пошла в атаку, и здесь грузинские власти струсили".

Столицу Грузии в четверг захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Днем радикалы уже захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства.