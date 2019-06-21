Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа

МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Трубопровод "Дружба" на территории Белоруссии планируется полностью очистить от загрязненной хлоридами российской нефти к середине августа, сообщил в пятницу белорусский госконцерн "Белнефтехим".

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - говорится в сообщении на сайте концерна.

В "Белнефтехиме" также отметили, что в настоящее время на территории республики в трубопроводах находится около 620 тысяч тонн некондиционной нефти.

Ранее Минск и Москва согласовали проект дорожной карты, в которой прописаны мероприятия, направленные на замещение на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы. По данным "Белнефтехима", изначально после ЧП на "Дружбе" на территории республики было накоплено около 1,3 миллиона тонн загрязненной нефти.