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РИА Новости

Белорусский участок "Дружбы" планируют очистить от к середине августа

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
© РИА Новости / Егор Еремов
Перейти в фотобанк
МИНСК, 21 июн - РИА Новости. Трубопровод "Дружба" на территории Белоруссии планируется полностью очистить от загрязненной хлоридами российской нефти к середине августа, сообщил в пятницу белорусский госконцерн "Белнефтехим".
"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - говорится в сообщении на сайте концерна.
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В "Белнефтехиме" также отметили, что в настоящее время на территории республики в трубопроводах находится около 620 тысяч тонн некондиционной нефти.
Ранее Минск и Москва согласовали проект дорожной карты, в которой прописаны мероприятия, направленные на замещение на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы. По данным "Белнефтехима", изначально после ЧП на "Дружбе" на территории республики было накоплено около 1,3 миллиона тонн загрязненной нефти.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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