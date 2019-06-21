"Танковый вальс" и ударные вертолеты: тренировка перед форумом "Армия-2019"

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".
Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".
Полет истребителей Су-30.
Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.
Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.
Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.
Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.
Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.
Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.
Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.
Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.
Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.
Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.
Танк Т72Б3 на сводной тренировке.
Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".
Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".
Вертолеты Ми-24.
Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".
Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".
Истребители-бомбардировщики Су-34.
Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.
Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.
Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".
Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.