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РИА Новости

"Танковый вальс" и ударные вертолеты: тренировка перед форумом "Армия-2019"

Вчера, 17:43
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В преддверии форума "Армия-2019" военные продемонстрировали возможности техники и авиации на сводной тренировке в Ростовской области. Кадры с Самбекских высот, где проходила репетиция, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

Синхронное движение восьми танков Т-72Б3 под классическую музыку танковый вальс на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
1 из 15

Синхронное движение восьми Т-72Б3 под классическую музыку: "танковый вальс" на тренировке перед Международным военно-техническим форумом "Армия-2019".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Полет истребителей Су-30.

Истребители СУ-30 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
2 из 15

Полет истребителей Су-30.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

Танки Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019
3 из 15

Танки Т72Б3 на сводной тренировке в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

Военнослужащий на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

Фронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
5 из 15

Фронтовые (тактические) бомбардировщики Су-24 М.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
6 из 15

Вертолет Ми-8 совершает полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
7 из 15

Тренировка динамического показа боевых возможностей в Ростовской области.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Танк Т72Б3 на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

Военнослужащие на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
9 из 15

Военнослужащие на тренировке динамического показа боевых возможностей в ростовском парке "Патриот".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-24.

Вертолеты Ми-24 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
10 из 15

Вертолеты Ми-24.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 Тунгуска на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
11 из 15

Зенитный пушечно-ракетный комплекс 2С6 "Тунгуска".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Истребители-бомбардировщики Су-34.

Истребители-бомбардировщики Су-34 совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
12 из 15

Истребители-бомбардировщики Су-34.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ Акация на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
13 из 15

Экипажи у самоходной артиллерийской установки 2СЗМ "Акация" на сводной тренировке.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

Танк Т72Б3 на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

Танк Т72Б3 на тренировке перед форумом "Армия".

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

Ударные вертолеты Ка-52 Аллигатор совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
15 из 15

Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" совершают полет на тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники.

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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