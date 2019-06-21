Участники форума УТРО в Тюмени создадут портрет Неизвестного Солдата

ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Портрет Неизвестному Солдату создадут из своих фотографий, сложенных по принципу мозаики, более пятисот участников форума УТРО-2019 в Тюмени, акция пройдет 22 июня - в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
По его словам, мероприятие начнется в пять утра на плацу Тюменского кадетского училища.
"В этот день мы вспоминаем трагическую страницу истории нашего государства, выражаем безмерную благодарность нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое наших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кровопролитной войны", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Форум "Утро" проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Тема форума в этом году креативный капитал. Здесь обсуждают креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.