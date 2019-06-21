Участники форума УТРО в Тюмени создадут портрет Неизвестного Солдата

ТЮМЕНЬ, 21 июн – РИА Новости. Портрет Неизвестному Солдату создадут из своих фотографий, сложенных по принципу мозаики, более пятисот участников форума УТРО-2019 в Тюмени, акция пройдет 22 июня - в День памяти и скорби, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этот день мы вспоминаем трагическую страницу истории нашего государства, выражаем безмерную благодарность нашим дорогим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Мы всегда будем помнить и чтить героическое прошлое наших предков и никогда не забудем горькие уроки этой кровопролитной войны", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Форум "Утро" проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участниками станут 1230 молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Тема форума в этом году креативный капитал. Здесь обсуждают креативную экономику в округе, способы креативного мышления, сферы международного взаимодействия, лучшие профсоюзные практики региона, влияние цифровизации на современную культуру и другие вопросы.