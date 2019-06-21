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РИА Новости
Культура

Бейонсе спела главный хит "Короля Льва"

Вчера, 18:16
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© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloПевица Бейонсе
Певица Бейонсе
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В Сети появился небольшой ролик из нового "Короля Льва", в котором певица Бейонсе и актер Дональд Гловер исполняют песню "Can You Feel the Love Tonight".
Поклонники, которые с нетерпением ждут ремейк "Короля Льва", наконец-то услышали, как Бейонсе и Дональда Гловер поют главный хит из мультфильма студии Disney. Исполнители озвучили в фильме главных героев – львицу Налу и льва Симбу.
Композиция "Can You Feel the Love Tonight" на стихи Тима Райса и с музыкой Элтона Джона в 1995 году получила премию "Оскар", а чуть позже Элтон Джон получил премию "Грэмми" за "Лучшее мужское вокальное поп-исполнение" этой песни.
Киноверсия "Короля Льва", которую снял режиссер Джон Фавро, выйдет в российский прокат 19 июля.
Американская певица Бейонсе
4 июня, 12:29
Бейонсе озвучила львицу Налу в ремейке "Короля Льва"
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