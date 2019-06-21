Пресс-конференция о ситуации в Алжире

Участники:
- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД России Марина САПРОНОВА.
После протестов и отставки президента А.А. Бутефлика в начале апреля Алжир находится в состоянии политического кризиса. Досрочные выборы президента страны, ранее назначенные на 4 июля, перенесены на неопределенный срок. В стране продолжаются аресты представителей правящей элиты времен экс-президента. Каковы перспективы преодоления внутриполитического кризиса? Как ситуация в республике влияет на регион?
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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- ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- старший преподаватель Департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД России Марина САПРОНОВА.
После протестов и отставки президента А.А. Бутефлика в начале апреля Алжир находится в состоянии политического кризиса. Досрочные выборы президента страны, ранее назначенные на 4 июля, перенесены на неопределенный срок. В стране продолжаются аресты представителей правящей элиты времен экс-президента. Каковы перспективы преодоления внутриполитического кризиса? Как ситуация в республике влияет на регион?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/