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РИА Новости
Ростовская область

В июле начнутся восстановительные работы в доме в Шахтах, где взорвался газ

Вчера, 11:33
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн – РИА Новости. Восстановительные работы в доме в городе Шахты Ростовской области, где в середине января произошел взрыв бытового газа, начнутся в июле текущего года, сообщил журналистам исполнительный директор компании-подрядчика ООО "Экостройсервис РГН" Алексей Савосько.
В пятницу губернатор области Василий Голубев проинспектировал ход работ на объекте.
По данным правительства региона, 30 апреля было получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации, в конце мая областное правительство выделило средства на аварийно-восстановительные работы двух поврежденных домов. Сообщалось, что они должны быть завершены до конца августа текущего года, чтобы в сентябре жильцы могли вернуться в свои квартиры.
"В девятиэтажном доме (где произошел взрыв) уже выполнен демонтаж технического этажа и девятого, ведется демонтаж восьмого этажа. Думаю, что к концу месяца демонтажные работы будут полностью произведены и с начала июля начнутся восстановительные работы", - сказал Савосько. Коммуникации в доме будут также восстанавливаться с июля.
В соседнем пятиэтажном доме демонтажные работы уже завершены, ведутся отделочные работы, уточнил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
6 мая, 11:38
Голубев поручил ускорить работы по восстановлению дома в Шахтах
По словам губернатора области, на восстановительные работы были выделены 42 миллиона рублей. "Работы идут в плане. Задача сдать дом в сентябре. Нет сомнений, что задача будет выполнена", - сказал Голубев.
Взрыв бытового газа в многоэтажном доме в Шахтах произошел 14 января. Из-за взрыва частично обрушились восьмой и девятый этажи. Повреждения получил и соседний пятиэтажный дом. Спасены были семь человек. Из-под завалов извлекли тела пятерых погибших. Еще два человека пострадали. Жильцам дома было выплачено почти 9 миллионов рублей материальной и финансовой помощи.
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Ростовская областьВзрыв газа в жилом доме в ШахтахРостовская областьОбщество
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