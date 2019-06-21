В июле начнутся восстановительные работы в доме в Шахтах, где взорвался газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июн – РИА Новости. Восстановительные работы в доме в городе Шахты Ростовской области, где в середине января произошел взрыв бытового газа, начнутся в июле текущего года, сообщил журналистам исполнительный директор компании-подрядчика ООО "Экостройсервис РГН" Алексей Савосько.

В пятницу губернатор области Василий Голубев проинспектировал ход работ на объекте.

По данным правительства региона, 30 апреля было получено положительное заключение госэкспертизы проектной документации, в конце мая областное правительство выделило средства на аварийно-восстановительные работы двух поврежденных домов. Сообщалось, что они должны быть завершены до конца августа текущего года, чтобы в сентябре жильцы могли вернуться в свои квартиры.

"В девятиэтажном доме (где произошел взрыв) уже выполнен демонтаж технического этажа и девятого, ведется демонтаж восьмого этажа. Думаю, что к концу месяца демонтажные работы будут полностью произведены и с начала июля начнутся восстановительные работы", - сказал Савосько. Коммуникации в доме будут также восстанавливаться с июля.

В соседнем пятиэтажном доме демонтажные работы уже завершены, ведутся отделочные работы, уточнил он.

По словам губернатора области, на восстановительные работы были выделены 42 миллиона рублей. "Работы идут в плане. Задача сдать дом в сентябре. Нет сомнений, что задача будет выполнена", - сказал Голубев.