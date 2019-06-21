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РИА Новости

Рябков: США ведут осознанную линию на обострение обстановки вокруг Ирана

Вчера, 11:25
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
СОЧИ, 21 июн - РИА Новости. США ведут осознанную линию на обострение обстановки в регионе Персидского залива и подталкивают ее в пропасть открытого конфликта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США ведут осознанную линию на обострение обстановки. США провоцируют ситуацию, подталкивают ее к сталкиванию в пропасть открытого конфликта", - сказал Рябков журналистам.
По его словам, "сколько бы Пентагон ни пытался доказать обратное, у меня вообще впечатление, что там, в Пентагоне не понимают о чем мы говорим".
"Вместо того чтобы задуматься над содержательной частью нашего сигнала о необходимости политического выхода из этого кризиса, начинают рассуждать о том, что Россия, якобы пытается расширить своё влияние. Уж не США нужно рассуждать на эту тему, учитывая опыт десятилетий", - добавил замминистра.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, сбившему американский беспилотник, но затем отменил операцию.
Пробирка Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкеры
14 июня, 17:16
"Пробирка" Помпео. США обвинили Иран в атаке на танкерыСША всем уже сказали, что Иран обязательно продолжит атаки в Оманском заливе. Надо полагать, видео, подтверждающее это, у них уже есть. Осталось только дождаться подходящих танкеров.
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Дональд ТрампМИД РФСергей РябковРоссияИранСШАВ мире
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