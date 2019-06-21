Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с ДТП, в котором погибли дети, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.