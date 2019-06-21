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РИА Новости

Путин соболезнует властям Индии в связи с ДТП, в котором погибли дети

Вчера, 11:17
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру республики Нарендре Моди в связи с ДТП, в котором погибли дети, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями дорожно-транспортного происшествия в штате Химачал-Прадеш, среди жертв которого много детей и подростков. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
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