Россия предостерегла США от опрометчивых шагов в отношении Ирана

СОЧИ, 21 июн - РИА Новости. Опасность конфликта между США и Ираном не исчезла, Москва призывает Вашингтон взвесить последствия и не совершать опрометчивых шагов, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Большинство "пожаров" на Ближнем Востоке возникло из-за поджигательской линии Вашингтона. Опасность конфликта не исчезла, и мы вновь призываем ответственных деятелей, если таковые еще есть в Вашингтоне, взвесить последствия, предостерегаем от опрометчивых шагов", - сказал Рябков журналистам.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.